Tysk bryggeri undskylder: Trækker udskældt ølkapsel tilbage

Mange steder går øl og fodbold hånd i hånd, og derfor følte et mindre tysk bryggeri sig på sikker grund, da de planlagde en kapsel-gimmick.

Men krænkelseskulturens veje er uransagelige, og bryggeriet Eichbaum fra Mannheim i delstaten Baden-Würtemberg har nu trukket en ølkapsel tilbage, der er prydet med det saudiarabiske flag.

I forbindelse med sommerens kommende fodbold-verdensmesterskab har bryggeriet fået trykt ølkapsler med alle de alle deltagende nationers flag - og således også det saudi-arabiske.

Det grønne flag er specielt på den måde, at det er påtrykt shahada - Islam-religionens trosbekendelse - med en sabel nedenunder.

Og den omstændighed at bryggeriet har påtrykt en ølkapsel, som dermed skulle påsættes en alkoholisk drik, har fået en række religiøse til at fare i flint.

Sagen har fået en del omtale i de tyske medier, hvor blandt andet Welt har skrevet om sagen. Her beskrives det, hvordan en række personer rundt om på sociale medier har ytret deres utilfredshed. Blandt dem en gruppe, der kalder sig DOAM - Documenting Oppression Against Muslims.

'This is very disrespectful and offensive' - 'dette er meget respektløst og krænkende', skriver DOAM.

Eichbaum-bryggeriet tog i den forgangne uge konsekvensen af kritikken og har nu fjernet ikke kun det saudiske, men alle kapsler med VM-flag.

En mindre portion af flasker, der har kapsler med det saudiske flag, er dog allerede sendt ud i handlen.

I forbindelse med virakken udsendte bryggeriet på deres facebook-profil et opslag, der inkluderede en undskyldning til dem, der måtte føle sig krænket. Her forlød det også, at formålet med ølkapslerne ikke var at krænke.

Bryggeriet har siden slettet posteringen. Et nyt opslag beskriver, hvordan debat-tråden under den første postering antog former, som politi og myndigheder vurderer tråden antog former, der overskred rammerne for den frie meningsudveksling.

Se bryggeriets seneste facebook-opslag om den famøse ølkapsel her: