Tysk coronabrøler

900 personer smittet med coronavirus render rundt i Tyskland uden at at vide det.

Det sker ifølge Süddeutsche Zeitung, da man har haft problemer med at sende testsvar ud til 44.000 borgere, der er blevet testet for covid-19.

Den tyske delstat Bayerns sundhedsminister, Melanie Huml, fortalte den kedelige nyhed onsdag på et pressemøde.

At 900 personer er smittede uden at vide det, betyder, at de potentielt kan smitte andre.

Sundhedsministeren beskriver selv, at det irriterer hende 'enormt'.

- Jeg beklager det meget. Der er ingen bortforklaring.

Myndighedernes fornemmeste opgave bliver nu ifølge Melaine Huml at få informeret de smittede i en rasende fart.

Hun forklarer videre, at man har de forlængede testsvar, da systemet, man arbejder med i Bayern, ikke er digitaliseret fuldt ud, og at man har udført et kæmpe antal tests på kort tid. Op mod 85.000.

Antallet af udførte tests stiger hver eneste dag i deltstaten.

Melanie Huml opfordrer til, at alle, der er blevet testet i Bayern og ikke har fået svar, går i karantæne, indtil det er klarlagt, hvorvidt de er smittede eller ej.