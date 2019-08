Tysk forlystelse lukket fordi den ligner nazi-kors

Et tysk tivoli er blevet tvunget til at lukke en af deres forlystelser, fordi den i begge ender af forlystelsen lignede to gigantiske hagekors.

Forlystelsen, der hedder 'Eagle Fly' blev skabt som en spændende ny attraktion i tivoli-parken i Löffingen i det sydvestlige Tyskland. Men ejerne af tivoli-parken overså, at forlystelsens i begge ender ligner det berygtede symbol for Hitlers nazi-Tyskland.

Det skriver flere medier heriblandt tyske SWR og Spiegel

Tivoli-parkens manager Rüdiger Braun har lukket forlystelsen og sagt undskyld til alle, der har følt sig urolige eller krænket over forlystelsens uheldige design.

Forlystelsen åbnede i slutningen af juli måned. Men det var først i begyndelsen af august måned, at der begyndte at cirkulere videoer og billeder på de sociale medier, der påpegede forlystelsens store lighed med hagekors.

Rüdiger Braun har forklaret, at forlystelsen vil være lukket, mens designere forsøger at ændre designet på den populære forlystelse, så den ikke længere vækker mindelser om nazi-Tyskland.