Tysk gigant udvider med 10 butikker

I februar købte discountkæden 4 Aldi-butikker og flere ejendomsprojekter. Nu annoncerer Lidl købet af yderligere 10 butikker. Med udvidelsen er Lidl nu oppe på 154 butikker på tværs af Danmark.

Det skriver Lidl i en pressemeddelelse.

- Vi satte os et ambitiøst mål om at nå 150 butikker i det nuværende forretningsår. Med disse 10 nye lokationer når vi nu op på 154 butikker. Det er en ekspansion uden sidestykke i Lidl Danmarks historie.

- En udvikling, vi er meget stolte af. Alle nuværende butiksmedarbejdere fra de pågældende Aldi-butikker får tilbudt ansættelse i Lidl, og vi glæder os til at tage imod både nye medarbejdere og ikke mindst vores kunder i de pågældende byer, siger Jens Stratmann, administrerende direktør i Lidl Danmark.

Ingen tobak

På grund af omfanget i aftalen mangler der en endelig godkendelse af konkurrencestyrelsen, før Lidl overtager de ti butikker. Lidl oplyser, at de påbegynder ombygning af butikkerne, så snart de juridiske spørgsmål er faldet på plads.

- Flere af de nye butikker er i byer, hvor vi hidtil ikke har haft tilstedeværelse. Vi ser det derfor som en god mulighed for at etablere os i nye områder. Det er fantastisk, at vi nu kan tilføje endnu flere nåle på danmarkskortet og derved nå ud til endnu flere danskere.

- Så snart det er muligt, går vi i gang med ombygningen af de nye butikker, og i den forbindelse er vi også åbne for ansøgninger, da vi altid er på udkig efter dygtige kolleger, fortæller Mads T. Nielsen, udviklings- og ejendomsdirektør i Lidl.

I maj annoncerede dagligvarekæden, at de udfaser alt salg af tobak inden udgangen af 2028. Derfor vil der heller ikke være tobak at finde på hylderne på de ti nye adresser.

Lidl Danmark er del af den tyskejede internationale dagligvarekoncern Schwarz Group, der har mere end 12.000 butikker i 31 lande.