Tysk øl-alarm: Raser mod nyt forslag

Tyske bryggerier frygter for de konsekvenser, et nyt EU-lovforslag kan føre med sig, hvis det vedtages. Og de er ikke de eneste

- Dette vanvid skal forhindres!

Sådan lyder budskabet fra chefen for det tyske bryggeriforbund Holger Eichele. Det skriver Bild.

Årsagen til hans frustrationer skal findes i et nyt lovforslag fra EU-kommissionen, som har til formål at mindske brugen af emballage.

Forslaget lyder blandt andet ifølge Dagbladet, at bryggerier og tapperier skal pålægges et bindende krav om, at 10 procent af deres øl, læskedrikke og mineralvand skal tappes i genbrugsemballage i 2030.

I 2040 skal andelen op på 25 procent.

Milliarder af flasker skal destrueres

Men ifølge den tyske bryggeriforening vil de nye regler betyde, at 'milliarder af tyske ølflasker vil skulle destrueres'. Ifølge Bild fordi flaskerne - hvis den nye lov vedtages - skal 'smeltes om', så de får eget logo og serienummer.

Holger Eichele påpeger over for Bild, at man i Tyskland har et velfungerende pantsystem.

- 80 procent af øllet i Tyskland sælges på reuturflasker. Vi driver det største og mest succesrige genanvendelsessystem i Europa, og det ville være en katastrofe, hvis EU ødelagde det, siger han.

Nordiske bryggeriforeninger deler bekymringen

Direktør i den danske bryggeriforening, Nick Hækkerup, har i et debatindlæg i Altinget advaret mod noget lignende i forbindelse med lovforslaget.

Overordnet set kalder han det nye krav om 'genbrugskvoter' fornuftigt i lande, hvor der ikke findes pant- og retursystemer, og hvor emballage ellers vil ende i affaldet.

'Men via velfungerende pant- og retursystemer indsamler den nordiske bryggeri- og tapperibranche både genbrugsflasker og engangsemballager, og vi tager miljømæssigt allerede hånd om begge emballagetyper', skriver han i debatindlægget.

Ifølge norske Børsen er også lederen af den norske bryggeriforening Erlend Vagnil Fuglum skeptisk over for det nye forslag.

I et høringssvar har hun sammen med Infinitum - virksomheden med ansvar for det norske pantsystem - udtrykt bekymring:

'I norsk sammenhæng risikerer vi, at vores etablerede system for indsamling og genanvendelse af emballage undermineres, og at virksomhederne i hele værdikæden udsættes for store investeringer - til en negativ miljøeffekt'