Tysk politi indsætter droner mod corona

Tysk politi indsætter droner til at overvåge, om borgerne overholder påbudene om at holde afstand til hinanden

Flere tyske stater bruger nu droner til at overvåge offentlige områder for at sikre, at befolkningen overholder reglerne om at holde afstand.

Det skriver det tyske medie The Local.

Ved populære mødesteder udsender dronerne sundhedsadvarsler gennem påmonterede højtalere, samt at de kan alarmere ordensmagten ved overtrædelser.

Siden starten af april har tre ud af 16 tyske stater benyttet sig at dronerne til at kontrollere smittespredningen.

Tysk politi diskuterer nu internt, om det skal bruges i resten af landet.

Brugen af droner er blevet mødt med kritik, hvor flere ser droner som et stort skridt på vejen mod et overvågningssamfund.

Ifølge en talsmand fra politiet i Düsseldorf bliver dronerne ikke benyttet til at identificere individer, og billederne bliver heller ikke gemt.