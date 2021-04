Tysk regering vil have delstater til at stramme restriktioner

Tysk sundhedsminister ønsker strammere restriktioner i delstaterne hurtigst muligt for at begrænse smitte

Den tyske regering vil have landets delstater til hurtigt at indføre strammere coronarestriktioner for at begrænse smitten i Tyskland, der lige nu er midt i en tredje bølge.

- Vi ved fra sidste efterår, hvad der sker, hvis vi ikke reagerer hurtigt, siger sundhedsminister Jens Spahn på et pressemøde torsdag.

Den tyske regering godkendte tirsdag nogle nye, nationale restriktioner, der blandt andet inkluderer et natligt udgangsforbud.

Lovgivningen er ikke godkendt i parlamentet, men Jens Spahn vil have delstaterne til at rette sig efter den allerede nu.

- Tiden løber. Allerede nu har alle muligheden for at handle. Ingen skal vente på en føderal lov, siger Jens Spahn ifølge avisen Die Welt.

De 16 tyske delstater, der tilsammen udgør landet, er i høj grad vant til at have stor selvbestemmelse.

De nye restriktioner vil betyde, at delstaterne i forhold til coronavirus ikke længere selv har det sidste ord.

Lovgivningen, der betegnes som en 'nødbremse', vil foruden natligt udgangsforbud blandt andet føre til lukning af ikke yderst nødvendige butikker.

Tyskland har torsdag registreret det højeste antal smittede på én dag siden januar med 29.426 nye smittetilfælde.

Det tyske Robert Koch Institut, RKI, der er pendant til Statens Serum Institut i Danmark, vurderer, at situationen er ved at blive presset på nogle af landets hospitaler.

- Det er og forbliver vores prioritet at undgå overbelastning af sundhedssystemet. Vi bør derfor høre på appeller fra intensivlægerne og tage dem alvorligt, siger Jens Spahn ifølge avisen Die Welt.

Der er i øjeblikket omkring 5000 indlagte på hospitalernes intensivafdelinger. Det ventes at stige til 6000 ved udgangen af april.

