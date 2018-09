Storbank advarede om lyssky kunder i Danske Bank

Den tyske storbank Deutsche Bank advarede Danske Bank om mistænkelige kunder i bankens estiske filial, der er centrum i en sag om hvidvask for milliarder.

I en stikprøve fandt Deutsche Bank kun en ud af ti kunder i Danske Bank, som den var tryg ved at have forretninger med. Det skriver Financial Times, der har sin viden fra anonyme kilder.

Deutsche Bank var frem til 2015 en af Danske Banks to samarbejdsbanker i Estland, men den tyske bank skar båndet på grund af de tvivlsomme kunder.

Det gjaldt særligt udenlandske kunder med bånd til Rusland og tidligere sovjetstater - blandt andet Moldova.

Se også: Medie: Danske Banks topchef ignorerede advarsler

Deutsche Bank har selv været involveret i en sag om hvidvask for russiske kunder.

Banken måtte sidste år betale en bøde på fire milliarder kroner for at have hvidvasket 64 milliarder kroner i perioden 2012 til 2015.

Danske Bank blev ifølge Financial Times også advaret af den amerikanske bank JPMorgan om mistænkelige overførsler.

JPMorgan var ligesom Deutsche Bank samarbejdspartner med Danske Bank i en del af den periode, hvor hvidvaskningen skal være foregået.

Hvidvasksagen strækker sig over årene 2007 til 2015. Berlingske Business har tidligere anslået, at der mindst er blevet hvidvasket for 53 milliarder kroner.

Se også: Dårligt nyt for boligejere: Nationalbanken opfordrer til højere bidragssatser

Men også internt blev banken advaret. Danske Banks nuværende topchef, Thomas Borgen, blev ifølge Financial Times orienteret om høje overførsler i den estiske filial i 2013.

Advarslen kom fra Lars Mørch, der på det tidspunkt var chef for Danske Banks internationale bankforretninger.

Han kunne fortælle, at aktivitetsniveauet i afdelingen i Estland fra udenlandske overførsler var højere end rivalernes.

Danske Bank offentliggør onsdag i næste uge en intern undersøgelse om sagen.

I sidste uge skrev Wall Street Journal, at Danske Bank gennemgår overførsler for 960 milliarder kroner i undersøgelsen.

Det er dog uvist, hvor mange af pengene der vedrører hvidvask.