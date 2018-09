Tysk storbank kan have bremset hvidvask i Danske Bank

Danske Bank kan fra uventet side have fået begrænset det pengebeløb, der er blevet hvidvasket gennem banken.

Den tyske gigant Deutsche Bank begyndte således i 2014 at stoppe transaktioner i dollar fra Danske Banks filial i Estland, mens der blev lukket helt ned året efter.

Det skriver finansmediet Bloomberg News, der har sin viden fra anonyme kilder.

Deutsche Bank skulle angiveligt have stoppet overførslerne efter en advarsel fra de estiske myndigheder, som også havde hejst flaget over for Danske Bank.

Den tyske storbank har selv været hvirvlet ind i en sag om hvidvask og betalte sidste år en bøde på 4,5 milliarder kroner for at hjælpe rige russere med at føre over 60 milliarder kroner ud af landet.

Deutsche Banks beslutning om at afvise transaktionerne skulle have ført til et markant fald i de beløb, der blev sendt gennem Danske Bank.

Tidligere i denne uge kunne Financial Times fortælle, at der i 2013 blev ført rekordhøje 192 milliarder kroner gennem filialen i Estland, men i årene efter faldt beløbene markant.

Danske Bank er på trapperne med en intern undersøgelse af sagen, og resultatet kommer i løbet af september.

Bestyrelsesformand Ole Andersen siger i en skriftlig kommentar til Bloomberg News, at det er i alles interesse først at drage konklusioner på verificerede og komplette fakta.

Hvidvaskningen i Danske Bank er foregået i perioden 2007-2015, og Berlingske Business har tidligere anslået, at der blev hvidvasket for mindst 53 milliarder kroner i Estland.

Danske Bank har ved flere lejligheder erkendt, at banken har været for langsomme til at reagere på mistænkelige overførsler.

I 2015 valgte banken at lukke ned for den portefølje af udenlandske kunder, som har stået for de mistænkelige overførsler i Estland.

Først to år efter kom sagen frem i medierne, og bagmandspolitiet startede så sent som i august en efterforskning.