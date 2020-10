Tysk sundhedsminister testet positiv for coronavirus

Tysklands sundhedsminister, Jens Spahn, er blevet testet positiv for coronavirus.

Det meddeler det tyske sundhedsministerium onsdag.

Den 40-årige Spahn har indtil videre kun forkølelseslignende symptomer, hedder det i meddelelsen.

Ministeren lader sig nu isolere.

Inden at Spahn fik at vide, at han var smittet, deltog han i et regeringsmøde onsdag.

Ministre skal ikke i karantæne

Men de øvrige ministre behøver ikke at gå i karantæne, siger en regeringstalsmand. Han tilføjer, at der er strikse regler om håndhygiejne og om at bære mundbind og holde afstand til hinanden ved regeringsmøder.

- Det skal sikre, at selv om en person, der senere bliver testet positiv for corona, deltager, vil det ikke være nødvendigt at sende andre eller alle deltagere i karantæne, siger talsmanden ifølge Reuters.

Spahn bar en maske for mund og næse under onsdagens møde.

Han er en central minister i Tysklands indsats mod coronaepidemien. Han har fået ros for sin rolige håndteringen af coronakrisen.

På et tidspunkt blev han set som en mulig afløser for Angela Merkel, der har meddelt, at hun næste år vil træde tilbage som forbundskansler.

I lighed med andre lande i Europa har også Tyskland på det seneste oplevet en stigning i antallet af nye daglige smittetilfælde.

Lørdag blev der registreret 7830 nye tilfælde, hvilket er det hidtil højeste på et døgn. Det viser tal fra det tyske Robert Koch Institut.

Sundhedsministeren har budt de restriktioner velkomne, der er indført i de tyske delstater, der har de højeste smittetal.

Det gælder blandt andet i Bayern i det sydlige Tyskland, herunder alpeområdet Berchtesgadener Land. Denne region blev tirsdag underlagt en nedlukning, som hører til nogle af de skrappeste tiltag, Tyskland hidtil har set.

Skoler og virksomheder er lukket ned, og de 106.000 indbyggere må kun forlade deres hjem, hvis det er nødvendigt for at komme på arbejde eller købe nødvendigheder som mad og medicin.