Tysk uvejr sender dansk varmebølge på retur

Et lavtryk, der over Tyskland skaber ødelæggende oversvømmelser, er på vej i den modsatte retning af Danmark og ned over Alperne.

Det er med til, at vi i Danmark får et vejrskifte i løbet af weekenden, og varmebølgen er på retur.

Fra den meget lumre luft sker der et skifte til mere tør luft, og så bliver der skåret nogle grader af temperaturerne.

Det fortæller den vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut Frank Nielsen fredag morgen.

- Alt efter temperament, alder og placering i landet er der nok mange, der vil synes, det bliver rart med lidt køligere vejr, siger Frank Nielsen, der kalder vejret i Danmark en 'stor kontrast' til det, der foregår i Tyskland.

Tyskland er lige nu ramt af voldsomme oversvømmelser.

Men inden vejrskiftet venter endnu en varm sommerdag fredag, hvor det kan blive helt op til 30 grader nogle steder.

Mest lummert bliver det i de sydøstlige egne, mens det bliver køligst på den jyske vestkyst med temperaturer omkring 23 grader.

Lørdag bliver ifølge meteorologen 'en perfekt sommerdag'.

- Vi får en rigtig dejlig dag med masser af sol og mere behagelige temperaturer på omkring 20-25 grader, siger Frank Nielsen.

Nattemperaturerne falder også en smule natten mellem lørdag og søndag.

Mens der fredag nat kan komme tropenætter lokalt - det vil sige nætter, hvor temperaturen ikke kommer under 20 grader - bliver der natten til søndag mellem 12 og 17 grader.

Søndag falder temperaturerne igen. Det bliver mellem 18 og 23 grader, og vinden frisker op.

- Så det kan mærkes, og der kan blive luftet ud i danske boliger, og for mange bliver det lettere at sove om natten, siger Frank Nielsen.

Der vil stadig være mulighed for sol, ligesom at den kommende uge også vil byde på solrigt og tørt vejr, men knap så højere temperaturer som de seneste dage.