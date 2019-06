Tyske turister: - Danskerne er blevet lidt forbeholdne

Lørdag gik der officielt hul på sommeren og dermed turistinvasionen på vestkysten - Ekstra Bladet mødte et tysk ægtepar, som dog synes, at danskerne er blevet kølige over for udlændinge

Det er sommerens første dag. Lørdag 1. juni.

Op langs den jyske vestkyst kører kolonner af tysk indregistrerede biler mod sommerhuskolonierne, hvor lørdag altid er skiftedag. Nye lejere flytter ind, og de tidligere kører sydpå.

Foran supermarkederne i feriebyer som Søndervig, Hvide Sande og Blåvand bugner p-pladserne af Audi'er, VW'er og BMW'er med tyske kendingsbogstaver.

Nyder livet

I den friske vestenvind på Sand Holms Vej på strandsiden i det nordlige Søndervig blafrer Dannebrog lystigt. Under flagstangen står en fransk Citroen DS 3 på tyske plader, og på feriehusets terrasse sidder et tysk ægtepar og hygger sig med kølig rosé og en kold bajer. På bordet ligger læsestof i form af Dan Brown's 'Origin' og en af svenske Jonas Jonassonsens bøger om Den Hundredårige.

Kirsten og Hans Peter Böhme nyder den første officielle danske sommerdag med bare tæer i sandaler.

For 30 år siden foregik deres hverdag bag Jerntæppet i Halle ved Leipzig. Siden har Kirsten og Hans Peter Böhme holdt mindst 15 sommerferier forskellige steder på Danmarks vestkyst - og de elsker at være her.

- Danmark er et smukt og velordnet land, som man kun kan elske.

- Men det er, som om at danskerne er blevet lidt forbeholdne over for udlændinge, lyder det fra 58-årige Kirsten Böhme.

- Hvordan det?

- For bare ti år siden kunne man som tysker på ferieophold tale med næsten alle. Nu er det som om, at især unge mennesker er blevet lidt ligeglade og kølige. Flere og flere taler heller ikke tysk, og det er da også i orden, men danskerne har ændret sig i deres generelle syn på fremmede.

- I lagde vel mærke til politikontrollen ved grænsen?

- Ja, det var ikke rart. Som østtysker har man set rigeligt af kontrolposter, indskyder Hans Peter Böhme.

- Det er skidt, når et europæisk land går egne veje, når der i øvrigt er åbne grænser i resten af EU. Men jeg forstår godt danskerne. I Tyskland har vi også oplevet voldsom indvandring og pres på grænserne.

Under den lune sol på læsiden af Kirsten og Hans Peter Böhmes lejede feriehus i Søndervig bliver størstedelen af årets romaner læst med stor flid. Altid med en pilsner og et askebæger ved hånden: - Næsten al det øl, jeg drikker på et år, drikker jeg her, siger Hans Peter Böhme. (Foto: Claus Bonnerup)

- Intet land skal stå alene med så voldsomt et pres, men EU har desværre været alt for passiv. Og så må man selv tage affære.

- I flager alligevel med det danske flag?

- Ja, det er for at vise vores respekt. Det skilter vi gerne med. Her er fredeligt og smukt, og det er altid en nydelse at værre her.

I sin ungdom studerede 62-årige Hans Peter Böhme filosofi og idehistorie på universitetet. I dag er han buschauffør og har tre år til pensionen. Hustruen Kirsten på 58 år læste økonomi. Hun er kontoransat på en a-kasse. Parret har to voksne børn.

- Har I så fyldt bilen op med mad- og drikkevarer hjemmefra, når I rejser på tre ugers ferie i Danmark?

- Engang gjorde vi, men ikke længere. Her er ikke dyrere at leve end i Tyskland. Nå jo, i Danmark er priserne en del højere på alkohol og tobak, men det køber vi så derhjemme.