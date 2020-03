Tyske turister sendt hjem før tid: Mest bange for folks adfærd

Janine og Andrea Koeppel på vej i lufthavnen, efter at regeringen har besluttet at lukke de danske grænser

Intet massehysteri ved Den Lille Havfrue.

Det er dén fordel, Janine og Andrea Koeppel kan komme i tanke om efter at have tilbragt et par dage i et Danmark i undtagelsestilstand.

Det land, der som vi kender det, som bekendt blev lukket ned onsdag aften på grund af coronapandemien.

- Vi er ikke bange for virussen, men for den adfærd, den fremkalder hos nogle mennesker. Vi har lige læst, at nogen er kommet op at slås i Tyskland på grund af toiletpapir. Og vi vil nødig risikere uforvarende at komme til at smitte nogen af dem, der er i farezonen, siger Janine Koeppel, da Ekstra Bladet møder hende og hendes mor i Lagkagehuset på Strøget i København.

Janine og Andrea Koeppel var lørdag morgen på vej i lufthavnen før tid. Foto: Christina Ehrenskjöld

Her er brød og kager og nærmest ingen kunder.

- Vi skulle have haft morgenmad på hotellet, men det var der så ikke, siger 32-årige Janine Koeppel.

- Vi skulle have været hjemme i aften, men fik i går at vide af Lufthansa, at vores fly er aflyst, og at vi skal med en afgang seks timer før.

Kendt historiker: Minder om Østtyskland

- Hvordan har I det?

- Det ændrer ikke intet at give sig til at græde, siger hun om situationen, der har forvandlet mors og datters smuttur til København til noget andet, end de havde regnet med.

Den udvidede weekendtur til København blev ikke, som mor og datter havde forventet. Foto: Christina Ehrenskjöld

- Vi havde jo fået at vide, at man skulle regne med en kæmpe menneskemængde ved Den Lille Havfrue, og her stod kun omkring ti mennesker, så det er vel en slags fordel efter omstændighederne. De seværdigheder, vi har besøgt, har vi kun kunnet se udefra. Alt har været lukket. Men det er også ved at ske i Tyskland nu, siger 58-årige Andrea Koeppel.

Både mor og datter er usikre på, hvad der venter dem, når de kommer hjem til Freiburg-området i det sydlige Tyskland.

- Jeg har fået besked på, at jeg fysisk bliver flyttet fra en afdeling til en anden mandag, siger Janine Koeppel, som er ansat i en onlineshop.

Hendes mor afventer mandag at få besked på, hvilke forholdsregler, der bliver taget på hendes arbejdsplads.

Ekspert om grænselukning: - Fuldstændig meningsløst

Dansk grænselukning går verden rundt