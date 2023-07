Tysker død efter svømmetur ved dansk strand

Den tyske statsborger blev reddet i land, men her blev han erklæret død af en akutlæge

Mandag aften er en turist afgået ved døden på den jyske vestkyst.

Der er tale om en tysk statsborger, som er fundet død efter en svømmetur ved stranden i Søndervig.

Midt- og Vestjyllands Politi oplyser i et opslag på det sociale medie X, at vedkommende kom i nød under sin svømmetur og blev reddet i land.

Her stod hans liv stod dog ikke til at redde.

Der blev iværksat længerevarende hjerte-lunge-redning, men en akutlæge måtte mandag aften erklære ham død.

Både politiet, Forsvaret og redningskøretøjer var til stede på stranden i forbindelse med meldingen om drukneulykken.