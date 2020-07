Tyskere fik smadret tur i Danmark

Fregatten Jylland er et prangende syn, men en gruppe turister måtte undvære skønheden i Ebeltoft, efter at de havde et usædvanligt besvær med at komme med bussen.

Det fortæller Niels Peter Diget, der sammen med sin kone, Bodil, driver Elsegårde Camping fem kilometer fra centrum af Ebeltoft.

- Jeg blev temmelig gal, lyder den første konstatering, da Ekstra Bladet træffer ham over telefonen for at høre lidt om den kedelige dag.

Bøvl med bøvl

En gruppe ældre tyske turister var ankommet til pladsen i autocampere. Køretøjer, der er knap så mobile i byer, og derfor besluttede gruppen sig for at tage bussen mod Fregatten Jylland.

- Vores gæster havde bøvlet med at få hævet kontanter, så de kunne komme med det offentlige. Men de fik at vide, at det kunne man ikke i disse coronatider, da de steg på bussen.

Et forbehold, som møder forståelse.

- Det lyder faktisk fornuftigt nok, en god disposition, siger Niels Peter Diget.

Intet kreditkort

Men tyskerne kunne ikke betale med kreditkort heller.

- Det, synes jeg ikke er rimeligt. MobilePay godtog bussen, men det har man jo ikke på tyske telefoner.

- Så endte det med, at de kom tilbage i receptionen til os. Heldigvis for dem var der en anden turist, der kunne køre dem til Ebeltoft i bil, fortæller Niels Peter Diget

Bussen derimod kørte stort set uden passagerer videre.

Ingen fregat

Transport-dramaet slutter dog ikke her.

- Det endte med, at de måtte ringe til os for at komme hjem igen, efter at de havde bøvlet det meste af dagen med at finde ud af, om de kunne komme hjem på egen hånd.

Bøvlen, der smadrede turen til Ebeltoft.

- Faktisk endte det med, at de slet ikke så Fregatten Jylland, siger campinglederen.

- I Ebeltoft fik de at vide, at de kunne bestille et dagskort til bussen for 180 kroner, men den billet, de skulle bruge, koster vel 12 kroner. Det er altså ikke særlig god service for vores turister, så vi er blevet lidt harme.

Her er Midttrafiks svar: Husk Midttrafik er man kede af, at tyskerne ikke fin den oplevelse, som man havde håbet på. Det fortæller vicedirektør Mette Julbo-Nielsen i en mail til Ekstra Bladet. 'Jeg er ked af at høre, at de tyske turister ikke kunne komme med på tur. Pt tager chaufførerne ikke mod kontanter pga. Corona.' Ifølge hende var der flere ting, som turisterne kunne have gjort. 'Turisterne kunne have ringet til vores kundeservice. De ville med glæde have hjulpet med køb af billet via Midttrafiks webshop eller evt. app.Telefonnummer mv kunne de have fundet på Midttrafik.dk eller sandsynligvis også ved stoppestedet.' Som turist kan det være svært at finde rundt i de danske systemer, og det møder ligeledes forståelse hos vicedirektøren. 'Et alternativ kunne være at finde og betale via Rejseplanen - her kan man søge rejsen- også på tysk. Og så bliver man sendt videre til Midttrafiks webshop, hvor man kan købe billetter.' 'Men det er forståeligt, at især turister finder, at det er svært at rejse, når man ikke kan betale med kontanter, som man plejer.' Vis mere Luk

Hvad med dankort?

På campingpladsen har man dankortterminaler, og det kunne have reddet dagen.

- Det burde jo kunne lade sig gøre, siger Niels Peter Diget.

Selskabet bag bussen er Midttrafik. De er endnu ikke vendt tilbage på Ekstra Bladets henvendelse i forbindelse med historien.