Tyskerne vil indføre fartgrænse på Autobahn

En ophedet diskussion er i gang i Tyskland. Her er det kommet frem i en lækket rapport, at et udvalg nedsat af regeringen vil foreslå at indføre en fartgrænse på 130 kilometer i timen på landets motorveje.

I dag er der kun en hastighedsgrænse på 30 procent af motorvejene, mens bilister frit kan trykke på speederen på resten af Tysklands berømte Autobahn.

Den konservative transportminister, Andreas Scheuer, mener, at idéen strider 'imod al sund fornuft'.

- Hvis man vil køre 120 kilometer i timen, kan man køre 120 kilometer i timen. Hvis man vil køre hurtigere, kan man også gøre det. Hvad er meningen med, at staten på denne måde skal være barnepige, spurgte han forleden i avisen Bild.

Han får opbakning fra blandt andre Annegret Kramp-Karrenbauer, lederen af det kristendemokratiske regeringsparti CDU, der ikke vil "straffe bilisterne".

Blandt tyskerne er det i den grad et emne, der deler vandene. Flere nye meningsmålinger viser, at der er et lille flertal for at indføre en generel fartgrænse. Men 46-47 procent er imod.

Michael Mertens er en del af flertallet. Chefen for Tysklands politiforbund har meldt sig på banen som fortaler for et loft over farten, da han mener, det vil redde menneskeliv.

- I dette land er der nogle folk, der helt lovligt kører 200 eller 250 kilometer i timen. Helt ærligt, det er vanvittigt, siger Mertens i et interview med Süddeutsche Zeitung.

Selv om der ikke er nogen fartgrænse på størstedelen af den tyske Autobahn, så bliver bilisterne anbefalet at holde sig under 130 kilometer i timen.

Regeringsudvalget ventes officielt at præsentere sine anbefalinger i marts.

Udvalgets opgave er at komme med forslag til, hvordan Tyskland kan gøre mere for klimaet. Man mener, at en fartgrænse vil sænke hastigheden og nedbringe forureningen fra benzin og diesel.

Over for nyhedsbureauet dpa understreger det tyske transportministerium, at indholdet af udvalgets rapport endnu ikke er blevet diskuteret i regeringen.