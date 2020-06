Tyskland åbner grænsen til Danmark

Det er tre måneder siden, at danske statsborgere senest kunne krydse grænsen fra Danmark til Tyskland uden et anerkendelsesværdigt formål. Men nu er grænsen åben igen.Tysk politi oplyser til Radio4, at danske statsborgere ikke længere vil blive afvist ved den dansk-tyske grænse.

- Hvis en dansk statsborger kommer til den dansk-tyske landgrænse, bliver vedkommende ikke afvist. Så meget kan jeg sige, fortæller Torsten Tamm, pressetalsmand for tysk politi til Radio4.

Han henviser til en pressemeddelelse fra det tyske indenrigsministerium fra den 10. juni. Den meddelelse har tysk politi valgt at fortolke sådan, at alle danskere – og andre EU-borgere – nu kan rejse ind i Tyskland via den dansk-tyske grænse. Der vil stadig være grænsekontrol frem til 16. juni, men alle formål vil være anerkendelsesværdige, modsat hidtil, hvor man skulle have en gyldig grund til at rejse ind i Tyskland. 16. juni var den oprindelige dato for, hvornår grænsen mod Danmark ville åbne.

Radio4 spurgte Torsten Tamm, pressetalsmand for den politikreds, der omfatter Slesvig-Holsten, hvornår de nye regler er gældende fra, hvortil han siger:- Mit sofortiger Wirkung, siger han til Radio4. Altså med øjeblikkelig virkning.

Det danske udenrigsministeriums rejsevejledning lyder fortsat, at alle ikke-nødvendige rejser til Tyskland frarådes til og med 14. juni. Hvis man alligevel krydser grænsen, opfordres man ifølge myndighederne til to ugers selvisolation.