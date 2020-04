Tyskland åbner langsomt: - Der er stadig lang vej

Når Tyskland nu begynder at lempe på de restriktioner, der har været indført for at begrænse smitten med coronavirus, må tyskerne stadig være på vagt og passe på.

Sådan lyder det fra landets forbundskansler, Angela Merkel, mandag.

- Der er stadig lang vej, inden Tyskland kan erklære sejr over virussen, siger Angela Merkel mandag.

Forbundskansleren understreger, at selvom man nu langsomt begynder at åbne landet, så har befolkningen stadigvæk et stort ansvar for, at nationen lykkes.

- Vi må ikke i et sekund udvikle en falsk følelse af sikkerhed, siger hun efter et møde i regeringens corona-krisekabinet.

Hun forventer en lang, sej kamp mod virussen.

- Vi er lige i begyndelsen og på ingen måde ude af skoven, siger Merkel ifølge nyhedsbureauet dpa.