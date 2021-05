Tyskland afviser Bidens plan

Tyskland afviser den plan om midlertidigt at ophæve patenter på coronavacciner, som Joe Bidens regering onsdag udtrykte sin støtte til.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

En talsperson for den tyske regering udtaler ifølge nyhedsbureauet, at Tyskland støtter en verdensomspændende fordeling af vacciner, men at de største problematikker omhandler kapacitet og kvalitet, ikke patenter.

'Beskyttelsen af immaterielle rettigheder er en kilde til innovation, og det skal forblive sådan i fremtiden,' lyder det.

'Ekstraordinære indgreb'

USAs støtte til planen blev præsenteret onsdag, hvor handelsrepræsentet Katherine Tai skrev en officiel udtalelse på Twitter.

- Det her er en global sundhedskrise, og coronapandemiens ekstraordinære omstændigheder kræver ekstraordinære indgreb, skrev hun.

Hun understregede, at USA generelt støtter beskyttelsen af immaterielle rettigheder, men at de bør frafalde under pandemien.

Villig til at diskutere

Selvom Tyskland nu afviser planen, så er der mulighed for en mere positiv tilgang fra EU.

I hvert fald udtalte formand for EU-kommissionen, Ursula von der Leyen, torsdag, at man er villige til at diskutere muligheden for midlertidigt at ophæve rettighederne til patenter på coronavacciner.

