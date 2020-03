Tyskland bekræfter sine første to corona-dødsfald

Tyske myndigheder kunne mandag bekræfte sine første to dødsfald på grund af coronavirus i Tyskland.

Det meddeler sundhedsministeriet i den nordvestlige delstat Nordrhein-Westfalen.

Det drejer sig om en 89-årig kvinde i byen Essen og en anden patient i Heinsberg-regionen, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Den 89-årige kvinde i Essen blev testet positiv for coronavirus, da hun tirsdag i sidste uge blev indlagt på et hospital. Da var hun allerede i kritisk tilstand, oplyser lokale myndigheder.

De to døde er imidlertid ikke de første tyske dødsofre for Covid-19, som er den sygdom, virusset er skyld i. Men de er de første på tysk jord.

I weekenden døde en 60-årig tysk mand, der var på ferie i Egypten. Han var blevet indlagt på et hospital i feriebyen Hurghada fredag og døde søndag.

Ifølge det tyske Robert-Koch institut har Tyskland nu bekræftet 1112 smittetilfælde.

I delstaten Brandenburg, hvor hovedstaden Berlin ligger, er mellem 4000 og 5000 mennesker i hjemmekarantæne på grund af corona-smittefare. Det oplyser en lokal embedsmand til det tyske nyhedsbureau dpa.

Karantænen blev indført, efter at lærere på et gymnasium i byen Neustadt-Dosse, der ligger nordvest for Berlin, har været i kontakt med en kvinde, der er testet positiv for virusset.

Den værst ramte delstat er imidlertid Nordrhein-Westfalen, der grænser op til Holland og Belgien.

Mens Tyskland mandag kan melde om sine første to dødsofre, er den fjerde person død af Covid-19 i Storbritannien. Det oplyser den britiske sundhedsminister, Matt Hancock, mandag.

- Her i Storbritannien er status her til morgen, at vi har 319 bekræftede tilfælde, og ulykkeligvis inkluderer det nu fire bekræftede dødstilfælde, siger han ifølge Reuters.

Den senest afdøde var en person i 70'erne, siger Chris Whitty, der er direktør ved det britiske sundhedsvæsen i England. Patienten menes at være blevet smittet i Storbritannien.