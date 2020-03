Tyskland forbyder forsamlinger på mere end to personer

I et forsøg på at inddæmme spredningen af coronavirus i Tyskland vil landet nu forbyde forsamlinger på over to personer

Tysklands regering er søndag blevet enige om at forbyde forsamlinger på mere end to personer.

Familier og mennesker, der deler husstand, er undtaget fra de nye regler.

Det oplyser kansler Angela Merkel på et pressemøde søndag eftermiddag, skriver flere tyske medier, herunder Bild.

Forbuddet er det nyeste tiltag i forsøget på at dæmpe spredningen af corona. Det vil ifølge det tyske nyhedsbureau DPA vare i mindst 14 dage.

Det betyder også, at restauranter og barer, der endnu ikke er lukket, straks skal lukke ned. Det samme skal frisører, tatovører, massører og kosmetologer.

Udgangsforbud for 13 millioner tyskere

Det er kun en dag siden, at Tysklands største delstat, Bayern, indførte udgangsforbud for at begrænse smitten af coronavirus.

Siden 21. marts har det derfor kun været tilladt for Bayerns 13 millioner indbyggere at forlade deres hjem, hvis de skal på arbejde, ud at handle i et supermarked, på apoteket eller til læge.

Derudover er det i delstaten ulovligt at dyrke motion med andre end dem, man bor sammen med.

I Tyskland er flere end 20.000 konstateret smittet med coronavirus, og mindst 70 personer er døde som følge heraf.