Tyskland: Gas-problemer er et 'magtspil'

Efter mængden af gasleverancer via Nord Stream 1 er blevet reduceret, er Tyskland og Rusland dybt uenige om, hvad der ligger til grund for leveranceudfordringerne

Det er et 'magtspil', at det russiske statsdrevne gasselskab Gazprom har droslet yderligere ned for gasforsyningerne til Europa via Nord Stream 1.

Sådan lyder det fra Tyskland, der langer ud efter Rusland, efter at gas-giganten onsdag reducerede gasleverancen til omkring 20 procent af den samlede kapacitet.

Ifølge Rusland er gassen reduceret på grund af 'tekniske problemer' med en gasturbine.

Det skriver The Guardian.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Naturgasdepotet Astora i Rehden, Tyskland, som er det største naturgaslager i Vesteuropa. Foto: Fabian Bimmer/Ritzau Scanpix

Ikke imponeret

Men det er et argument, som den tyske regering ikke giver meget for.

Ifølge talskvinde for den tyske regering Christiane Hoffmann er gasturbinen nemlig blevet serviceret.

- På nuværende tidspunkt bliver leveringskontrakterne ikke overholdt. Det, vi ser, er magtspil, og det vil vi ikke lade os imponere af, siger hun ifølge mediet.

Annonce:

- Meget besværligt

Der er dog ifølge Rusland en meget god grund til, at der i øjeblikket bliver leveret en reduceret mængde gas.

- Den tekniske pumpekapacitet er begrænset. Hvorfor? Fordi processen med at vedligeholde tekniske anordninger bliver ekstremt vanskelig af de sanktioner, som Europa har vedtaget, siger Dimitri Peskov, der er Kremls pressesekretær.

Han understreger, at Gazprom ikke kan garantere pumpning af gas, hvis de importerede enheder ikke kan vedligeholdes på grund af sanktioner.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Modtagestationen for Nord Stream 1-rørledningen nær Lubmin, Tyskland. Foto: Hannibal Hanschke/Ritzau Scanpix

Giver tysk selskab skylden

Der bliver også peget fingre ad det tyske teknologiselskab Siemens Energy, som topchef Vitalyj Markelov i Gazprom giver skylden for udfordringerne med gasturbinerne.

Her sagde han til russisk tv, at Rusland stadig afventer en gasturbine, som har været til reparation hos Siemens i Canada.

- Vi havde forventet at modtage en repareret motor fra Siemens tilbage i maj. Men vi har i dag stadig ikke modtaget denne motor, sagde han ifølge Ritzau.

Annonce:

Den forklaring modsagde Siemens, som oplyste, at turbinen faktisk er klar til straks at blive sendt retur til Rusland, men at Gazprom ikke har leveret de nødvendige toldpapirer, hvilket de ifølge selskabet ikke har gjort og skal sørge for at udfylde.

Normalt står Nord Stream 1 for omtremt en tredjedel af den russiske gaseksport til Europa. I Tyskland er en tredjedel af landets naturgasforbrug afhængigt af leveringerne fra Rusland.