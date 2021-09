Tyskland har flere coronaindlagte under 60 år end over

Tyskland behandler i øjeblikket flere coronapatienter under 60 år end over på landets intensivafdelinger.

Fra midten af august til begyndelsen af september blev flere patienter mellem 18 og 59 år end personer over 60 år indlagt på hospitalet med covid-19, viser tal fra Robert Koch Instituttet (RKI).

Udviklingen kan afspejle den lavere vaccinationsrate blandt unge i landet.

I Tyskland er 83 procent af alle personer over 60 år fuldt vaccineret, mens andelen er 67 procent for mennesker mellem 18 og 59 år.

Torsdag var næsten 1400 coronapatienter indlagt på landets intensivafdelinger. Det er en stigning på 22 procent i forhold til sidste uge, viser tal fra RKI.

De tyske hospitaler anser mere end 5000 indlæggelser som et bristepunkt.

De fleste patienter er mellem 35 og 59 år. Risikoen for at dø med coronavirus er stadig størst blandt ældre.

Det hidtil højeste antal indlagte patienter i Tyskland er 5760, hvilket blev registreret omkring jul sidste år.

Tyskland ændrede for nylig strategi i landets coronahåndtering, så hospitalsindlæggelser fremfor smitterater definerer sværhedsgraden af pandemien.

Tysklands vaccinationsrate er steget på tværs af alle aldersgrupper fra 61 til 62 procent på en uge.

Det skyldes, at landet fra midten af august er begyndt at tilbyde vacciner til børn over 12 år. Omkring 24 procent af de 12-17-årige er nu fuldt vaccineret.

Siden pandemiens begyndelse har Tyskland registreret omkring fire millioner smittede og 92.000 coronarelaterede dødsfald. Der bor omkring 83 millioner mennesker i Tyskland.