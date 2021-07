Tyskland overvejer restriktioner for ikkevaccinerede

Hvis smitten med covid-19 stiger i Tyskland i løbet af de næste måneder, overvejer myndighederne at indføre restriktioner for personer, som ikke er vaccinerede.

Det advarer Helge Braun, som er en af de ledende rådgivere for forbundskansler Angela Merkel, om i et interview i avisen Bild am Sonntag. Som chef for kanslerkontoret har han en rolle svarende til en dansk departementschef.

Braun fortæller, at dem, der ikke er vaccinerede, blandt andet kan blive forhindret i at tage på bar, hvis Tyskland skulle blive ramt af en fjerde bølge.

- Hvis vi har en høj infektionsrate til trods for vores testprocedure, vil de ikkevaccinerede blive nødt til at begrænse deres kontakter, siger Braun.

- Det kan betyde, at besøg på restauranter, i biografer, eller på stadioner, ikke længere ville være muligt. Det ville i givet fald også gælde ikkevaccinerede personer, som er testet. Risikoen for alle andre er for høj, fortsætter han.

Men Braun siger også, at så længe vaccinerne virker effektivt, vil en ny nedlukning af Tyskland ikke være nødvendig. Helge Braun er også selv læge.

Han understreger, at regeringen har en forpligtelse til at beskytte borgernes helbred. Det er dels at bremse smitten, men også at sikre, at operationer ikke skal udskydes hen over vinteren for at give plads til coronasmittede.

Omkring 60 procent af Tysklands befolkning har fået mindst ét stik. Lidt under 50 procent regnes som fuldt vaccinerede.

Tallene minder om de danske, hvor lidt under 70 procent har fået mindst et stik og 49,8 procent er færdigvaccinerede.

Der er allerede indført lignende restriktioner for ikkevaccinerede i Frankrig og Grækenland. Det har medført protester i begge lande.

Ifølge det britiske medie Sky News overvejer man i England at begrænse adgangen til Premier League-kampe og andre store sportsbegivenheder til personer, der er fuldt vaccinerede. Det skal i givet fald gælde fra oktober.