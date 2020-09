Tyskland overvejer rødt kort til Danmark

Det stigende smittetal hertillands kan nu få konsekvenser uden for landets grænser.

For ifølge Flensborg Avis overvejer Tyskland nu at give det røde kort til hele Danmark og betegne det som et risikoland.

Det sker, efter man flere steder i Danmark konstateret flere end 50 nye tilfælde af smitte med coronavirus pr. 100.000 indbyggere i løbet af syv dage.

Og der er altså der, hvor den tysk grænse går i forhold til at lave forholdsregler og rejserestriktioner.

Vil betyde krav om karantæne

Hvis man fra tysk side skærper rejsevejledningen i forhold til Danmark, vil det betyde krav om test og selv-isolation for hjemvendte tyskere.

Karantænen skal holdes, indtil de hjemvendte tyskere kan fremvise en negativ corona-test, oplyser den nordtyske radiostation NDR.

Det tyske udenrigsministerium melder ifølge Flensborg Avis, at man hele tiden overvåger smitterisikoen i de øvrige EU-lande heriblandt Danmark.