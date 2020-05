Tyskland samarbejder med sydeuropæiske lande om turistrejser

Den tyske regering har skubbet tidligere bekymringer til side og indledt en dialog med en række lande i Sydeuropa om turistrejser til sommer.

På et videomøde mandag har ministre fra ti lande talt om praktiske tiltag, der skal gøre det muligt for borgere at rejse over grænser og indlogere sig på hoteller og andre turiststeder, mens coronavirus fortsat plager Europa.

- Vi vil gerne vende tilbage til en normalisering skridt for skridt, siger den tyske udenrigsminister, Heiko Maas, efter mødet.

De tre skridt, der kan tages fra midt i juni, er en åbning af grænserne, at regler om karantæne indstilles, og at en generel advarsel om rejser ophæves.

Derefter vil tyskerne udarbejde detaljerede rejsevejledninger for alle lande, så borgere kan tage stilling til forholdene.

Tidligere har Maas været skeptisk over, om det overhovedet kunne blive muligt for tyskere at rejse ud af landet for at holde ferie denne sommer.

Han advarer fortsat om, at der ikke bliver tale om at vende tilbage til det normale turistliv lige foreløbig.

Det må forventes, at feriegæster skal tage en række forholdsregler for at undgå smitte.

- Nu har vi bare tilbage at sørge for, at ferien faktisk kan føles som ferie, siger Maas.

Internt i Tyskland møder socialdemokraten Heiko Maas' planer skepsis fra Bayerns ministerpræsident, Markus Söder (CSU).

Söder tænker ikke på Spanien og Italien. Han drømmer om at sætte gang i den indenlandske turisme.

- Jeg tror ikke, at det er så let, som Maas siger, at vi allerede nu kan planlægge, at vi skal rejse til Italien, Spanien eller Frankrig om en måned, siger Markus Söder.

Situationen er ret forskellig i de lande, som Heiko Maas mandag holdt møde med.

I Spanien er de kun så småt ved at lette på restriktioner, og landets transportminister siger, at man ikke kan lukke turister ind, før spanierne igen kan komme ud.

Omvendt har grækerne allerede åbnet for turiststeder, og landet er parat til at tage imod turister på hoteller og strande ifølge udenrigsminister Nikos Dendias.

Italiens udenrigsminister, Luigi Di Maio, siger ifølge nyhedsbureauet Ansa, at det vil være uacceptabelt, hvis det bliver sådan, at man giver grønt lys til nogle lande og rødt til andre.