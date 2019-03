Tyskland: Sprogkrav til udenlandske prædikanter

Tysklands regering vil gøre sprogkundskaber til et krav for udenlandske prædikanter, der vil have ophold i landet.

Det oplyser en talsmand for Tysklands indenrigsministerium.

Prædikanter, der arbejder med muslimske migranter og flygtninge i Tyskland, er ifølge talsmanden 'rollemodeller', som varetager afgørende 'rådgiverfunktioner'.

Personer, 'som taler tysk og er bekendt med tysk kultur, er bedre i stand til at fremme integrationen', lyder det fra talsmanden.

Der findes ingen officielle statistikker over antallet af udenlandske prædikanter i Tyskland.

Konservative medlemmer af forbundskansler Angela Merkels koalitionsregering har gentagne gange opfordret til skærpede indrejsekrav.

En af dem er Merkels partifælle i CDU Carsten Lindemann. Ifølge ham er der 2000 imamer i Tyskland, som taler 'intet eller lidt' tysk.

Merkels regering har presset på for, at imamer, der prædiker i Tyskland, også skal uddannes i Tyskland. På nuværende tidspunkt er mange af landets imamer uddannet i Tyrkiet eller andre steder i Mellemøsten.

Den tyrkiske organisation Ditib har lidt mere end 1000 prædikanter i Tyskland. De har som regel begrænset opholdstilladelse og vender hjem til Tyrkiet efter fire-fem år i Tyskland.

Angela Merkel har været forbundskansler siden 2005. Hendes regering kom under stort pres, efter at den i 2015 tillod over en million asylansøgere at komme ind i landet.

Det udmøntede sig i en alvorlig regeringskrise, og Merkel meddelte i oktober sidste år, at hun ville træde tilbage som partiformand, men forblive på posten som regeringschef frem til næste valg, der skal afholdes senest i 2021.