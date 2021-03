Tyskland suspenderer AstraZeneca-vaccine for alle under 60 år

Over to millioner har fået første stik af AstraZenecas vaccine i Tyskland. Nu suspenderes den midlertidigt for personer under 60 år

Fra onsdag vil det ikke længere være muligt for personer under 60 år at blive vaccineret med AstraZenecas coronavaccine i Tyskland.

Det meddelte kansler Angela Merkel og sundhedsminister Jens Spahn på et pressemøde sent tirsdag aften.

- Vi er nødt til at kunne stole på vaccinerne, sagde Merkel ifølge Politico.

Jens Spahn understregede, at vaccinen har vist sig at være 'meget effektiv, især hos ældre', hvorfor man fortsætter med at vaccinere den ældre generation. Det skriver ZDF.

Sjældne blodpropper

Suspenderingen er en direkte konsekvens af de seneste ugers rapporter om mistænkelige sygdomstilfælde og dødsfald blandt personer, der kort forinden var blevet vaccineret med netop AstraZenecas vaccine.

Ni personer er døde i Tyskland, og i alt 31 personer har fået sjældne blodpropper efter at være blevet vaccineret med den omdiskuterede coronavaccine.

Det drejer sig om sjældne blodpropper i hjernen, som hovedsageligt har ramt yngre kvinder. Det oplyser Paul Ehrlich Institute, der hører under det tyske sundhedsministerium, ifølge avisen Der Spiegel.

To millioner vaccineret med AZ

Over 2,2 millioner mennesker i Tyskland er allerede blevet vaccineret med AstraZeneca. Heriblandt er 1,78 millioner kvinder under 70 år. Det skriver Bild.

De kan nu vælge mellem to muligheder. Få andet stik med AstraZeneca velvidende, at der kan være risici forbundet med den, eller vent på en anbefaling fra myndighederne der senest skal komme i slutningen af april.

29 tilfælde blandt kvinder

Ifølge Paul Ehrlich Institute er to mænd og 29 kvinder ramt af blodpropper efter at være blevet vaccineret. Kvinderne er mellem 20 og 63 år, mens mændene er 36 og 57 år.

I 19 af tilfældene har personerne haft et lavt antal blodplader, hvilket er usædvanligt i forbindelse med blodpropper.

Bivirkningerne kom mellem fire og 16 dage efter vaccination.

Suspenderet i Danmark

Samme tendens er blevet set hos personer i andre lande.

AstraZenecas coronavaccine har været sat på pause i Danmark siden 11. marts, mens myndighederne undersøger, om vaccinen er årsag til alvorlige bivirkninger.

Det sker, efter at to personer er døde af blodpropper, efter at de er blevet vaccineret med AstraZenecas coronavaccine.

Det er endnu ikke bevist, at der er en sammenhæng mellem vaccinen og de yderst sjældne bivirkninger.

EMA har undersøgt AstraZenecas vaccine nærmere efter at have konstateret 25 tilfælde af lignende alvorlige bivirkninger. Her vurderer man dog, at de europæiske lande bør fortsætte med at bruge vaccinen, da de mulige ulemper opvejes af fordelene.

Samme melding er kommet fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO).

