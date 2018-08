Tyskland truer med mere grænsekontrol

Efter, at Italien har sagt stop og lukket deres havne for flygtninge- og migrantskibe, er Spanien blevet migranternes nye foretrukne indgang til Europa.

Og det har fået Tyskland til at overveje nye grænsekontroller. Denne gang ved landets grænser til Frankrig og Schweiz, skriver Deutsche Welle.

Tyskland håber, at kunne at kunne undgå en gentagelse af migrant-krisen i 2015. Her modtog landet over en million tilrejsende. Siden er yderligere flere komme til.

Overfor Bild am Sonntag fortæller Helmut Teichmann, Indenrigsstatssekretær - svarende til viceminister - at de tyske myndigheder holder vågent øje med situationen:

- Vi frygter, at mange migranter nu kan finde på at bevæge sig gennem Frankrig samt Holland og Belgien og Tyskland, siger Helmut Teichmann.

Han tilføjer, at tyske myndigheder står klar til at bistå Spanien, i fand man der har brug for hjælp til at håndtere en ny bølge af imigranter.

Mellem januar og juli er der ankommet godt 21.000 migranter til Spanien fra det nordafrikanske kontinent.