Tyskland vil fremover tage passet fra fremmedkrigere

Den tyske regering vil fremover tage statsborgerskabet fra tyskere med dobbelt statsborgerskab, der vælger at drage til krigszoner og kæmpe for militante bevægelser. Det skriver flere tyske medier sent søndag.

Ifølge avisen Süddeutsche Zeitung vil aftalen mellem de to regeringspartier, det konservative CDU og socialdemokratiske SPD, dog ikke gælde med tilbagevirkende kraft.

Derfor får den ikke konsekvenser for de tyske fremmedkrigere, der i øjeblikket befinder sig i Syrien.

I sidste uge understregede forbundskansler Angela Merkel, at man ikke ville tage statsborgerskabet fra tyske krigere fra Islamisk med dobbelt statsborgerskab, som sidder fængslet i Syrien.

For at kunne få frataget sit statsborgerskab ifølge den nye aftale skal man være fyldt 18 år og have dobbelt statsborgerskab. Det skriver blandt andre tv-stationen NDR.

Aftalen er indgået mellem indenrigsminister Horst Seehofer fra CDU og justitsminister Katarina Barley fra SPD.

Flere konservative parlamentsmedlemmer har kritiseret den socialdemokratiske justitsminister for at tøve med at udforme den nødvendige lovgivning.

Debatten om, hvad man skal stille op med krigere fra Islamisk Stat, der vender hjem til de lande i Europa, hvor de har statsborgerskab, er højaktuel. I sidste måned lød det fra USA's præsident, Donald Trump, at Europa bør tage 800 krigere hjem, der er taget til fange i Syrien.

Det blev hilst velkommen, af Syriens Demokratiske Styrker, der ledes af kurdere. Det er den bevægelse, som har kæmpet hårdt for at fordrive Islamisk stat fra dets bastioner i Syrien.

Den danske regering siger, at den internationale retsorden pålægger Danmark at tage islamister med kun dansk statsborgerskab tilbage og retsforfølge dem her i landet. Det kan stille sig anderledes med folk, der har dobbelt statsborgerskab.

Justitsministeriet påpeger, at der allerede har været sager med danske fremmedkrigere med dobbelt statsborgerskab, der er endt med, at de har fået frataget deres danske statsborgerskab.