Tyskland vil legalisere cannabis: 'Game-changer'

Den tyske regering igangsætter planer om at legalisere salg af cannabis til rekreative formål.

Tirsdag vil det tyske sundhedsministerium afholde eksperthøringer med over 200 repræsentanter med lægefaglig og juridisk baggrund, der skal diskutere brugen af den omstridte plante.

Det skriver AP.

Tyskland er langt fra det første land til legalisere brugen af cannabis til ikke-medicinsk brug, men bliver loven gennemført, vil det det blive det største land i verden til at gennemføre en legalisering.

Game-changer

Løftet om lovligt salg af cannabis til voksne er en af flere reformer fremlagt af kansler Olaf Scholz regering, der består af partierne Socialdemokraterne, De Liberale og De grønne.

- Som mange andre har jeg arbejdet i årevis for, at vi i Tyskland endelig skal afslutte kriminaliseringen af ​​cannabisforbrugere og begynde en moderne og sundhedsorienteret cannabispolitik.

Det siger Burckhard Blienert, der er medlem af det Socialdemokraterne og kommisær for narkotiske stoffer i sundhedsministeriet i en erklæring.

Financial Times har tidligere kaldt en lovgivningen for en 'game-changer for den globale cannabis-forretning, der vil blive fulgt nøje af andre lande, der leger med ideen om at lovliggøre stoffet.'

Tysklands tidligere kansler Angela Merkels parti, Kristendemokraterne, havde i årevis blokeret for forslaget om en legalisering.

Men nu ser det ud til at Tyskland følger i hælene på lande som Uruguay, Canada og 18 stater i USA, der har lovliggjort cannabis.