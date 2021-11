Tyskland vil stramme restriktioner for ikke-vaccinerede

Tyskland vil stramme restriktioner for folk, der ikke er blevet vaccineret eller ikke har haft coronavirus.

Det oplyser forbundskansler Angela Merkel sammen med flere af landets ministerpræsidenter efter et møde.

- Situationen er højdramatisk. Det handler om at handle hurtigt og konsekvent og at få bedre kontrol, siger Merkel efter mødet.

Den såkaldte 2G-regel vil træde kraft i områder, hvor antallet af indlagte er over tre per 100.000 indbyggere i løbet af en periode på syv dage.

Det betyder, at man enten skal være vaccineret eller have haft virusset (på tysk: 'geimpft' eller 'genesen') for at få adgang til større begivenheder samt kultur- og sportsbegivenheder.

Ved en indlæggelsesrate på henholdsvis seks og ni træder yderligere restriktioner i kraft.

Derudover vil landet stramme vaccinekrav til hospitals- og plejehjemsansatte.

AFP skriver, at man vil gøre vaccination obligatorisk for grupperne. Men ifølge avisen Süddeutsche Zeitung er der efter pressemødet en vis usikkerhed om, i hvilket omfang der er tale om en egentlig pligt.

- Vi må beskytte de mest sårbare grupper, lyder det i en meddelelse om det politiske tiltag.

Tyskland har oplevet en stor stigning i antallet af coronasmittede de seneste uger.

Merkel understreger, at situationen i Tyskland er 'forskellig fra delstat til delstat'.

- Vi er nødt til hurtigt at få bremset den eksponentielle stigning, siger hun.

Torsdag registrerede landet sit hidtil højeste antal smittede på et døgn med 65.371 positive test.

Tidligere på dagen blev det offentliggjort, at Tysklands vaccinekommission, Stiko, anbefaler alle landets borgere over 18 år at få et ekstra stik med en vaccine mod coronavirus.

Stiko anbefaler, at alle ekstra stik gives med en mRNA-vaccine.