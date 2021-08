Tyskland vil tilbyde ældre og sårbare ekstra vaccinestik

Tyskland vil fra september tilbyde endnu et stik med en coronavaccine - et såkaldt booster-stik - til folk, der er færdigvaccinerede.

Det gælder ældre og personer, der er i en risikogruppe.

Det oplyser det tyske sundhedsministerium mandag.

Det skyldes bekymring for, at effektiviteten af de doser, som folk har fået, vil aftage.

Ministeriet henviser til 'en reduceret eller hastigt aftagende immunreaktion' blandt de mest udsatte grupper.

Booster-stikket vil bestå af enten vaccinen fra Moderna eller fra Pfizer/BioNTech.

Den vil også blive tilbudt folk, der har fået to stik med vaccinen fra AstraZeneca eller et enkelt stik med Johnson & Johnsons vaccine, oplyser ministeriet.

Det sker 'i den forebyggende sundhedsplejes interesse'.

Meldingen kommer, efter at sundhedsminister Jens Spahn mandag mødtes med sundhedsministrene fra Tysklands 16 delstater.

På mødet enedes de også om at tilbyde vaccinationer til alle børn i alderen 12 til 17 år. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Omkring hver tiende barn i denne aldersgruppe er allerede fuldt vaccineret.

Lidt over 52 procent af den tyske befolkning er fuldt vaccineret. Omkring 62 procent har fået mindst ét stik.

Søndag skrev The Telegraph, at Storbritannien ligeledes vil tilbyde færdigvaccinerede personer i Storbritannien endnu et stik med en vaccine mod covid-19.

Tilbuddet vil omfatte 32 millioner mennesker, skrev den britiske avis.

Kampagnen med et såkaldt booster-stik ventes at blive indledt 6. september og afsluttes efter planen i begyndelsen i af december.

Alle over 50 år samt personer, der er særlig sårbare over for virusinfektionen, vil blive tilbudt et stik, oplyste kilder til The Telegraph.

Oplysningen er endnu ikke bekræftet af de britiske sundhedsmyndigheder.

Vaccineeksperter ventes at tage en beslutning inden for de kommende uger, siger en talskvinde for Storbritanniens sundhedsministerium mandag.

I Danmark er det endnu ikke besluttet, om der skal tilbydes et tredje stik til hele eller dele af befolkningen.

Fredag oplyste Sundhedsstyrelsen dog, at det kan blive nødvendigt at overveje et tredje stik - i første omgang primært til ældre og sårbare grupper.