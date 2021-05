Tyskland vil vaccinere 12-årige

Tyskland står klar til at vaccinere børn, der er 12 år eller ældre, mod coronavirus allerede i begyndelsen af juni.

Det står klart, efter at forbundskansler Angela Merkel og landets 16 delstatsledere torsdag nåede til enighed om en plan for de yngre børn.

Her lyder det, at børn på 12 år eller over skal kunne vaccineres fra 7. juni.

Tysklands beslutning er i første omgang dog afhængig af, at Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) anbefaler vaccinen fra Pfizer/BioNTech til brug på børn, der er 12 år eller ældre.

EMA, der anbefaler vacciner til brug i EU, ventes fredag klokken 15 at fremlægge sine anbefalinger om netop den målgruppe.

Indtil nu er vaccinen kun anbefalet til personer ned til 16 år.

Forbundskansler Angela Merkel gentog torsdag, at målet er, at 'alle borgere er blevet tilbudt en vaccine ved sommerens udgang'.

Hun lover samtidig, at børn med underliggende sygdomme får høj prioritet i vaccinationskøen - såfremt et særligt udvalg ellers anbefaler det.

Mange i Tyskland mener ikke, at man over en bred kam bør bruge vaccinerne til børn, så længe deres langtidsvirkninger ikke er bedre dokumenteret.

I USA blev Pfizer/BioNTech-vaccinen tidligere i maj godkendt til børn mellem 12 og 15 år af den amerikanske lægemiddelstyrelse, FDA.

Umiddelbart efter gav rådgivere fra USA's Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse (CDC) deres opbakning til FDA's beslutning.

USA er derfor allerede begyndt at vaccinere yngre teenagere. Det samme er Canada, skriver nyhedsbureauet AFP.