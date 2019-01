Tysklands mest sexede politibetjent er nu single: Droppet af kæresten

Den 34-årige tyske kvindelige politibetjent Adrienne Koleszar, der af sine 692.000 følgere på Instagram er blevet kåret som den mest sexede politibetjent i Tyskland, er nu blevet single.

Det skriver flere medier heriblandt Bild og Daily Mail.

Adrienne Koleszar, der netop har været på et halvt års jordomrejse og har haft orlov fra politiet, har også selv på sin instagram-profil fortalt om bruddet med sin kæreste gennem 10 år. Den smukke betjent har for tre dage siden lagt et billede ud, hvor hun går hånd i hånd med sin kæreste. Til billedet har Adrienne blandt andet skrevet følgende:

'Ingen svar, mange spørgsmål. Dig i offentligheden. En verden du aldrig ønskede. Men jeg ønskede den. Til enhver pris. Egoisme, ren og skær egoisme. Og beskyttelse. Beskyttelse fra livet, fra folk, fra forkerte beslutninger, fra mig selv. Du var altid min beskyttelse. Og du er meget mere end det for mig, skriver Adrienne og fortsætter:

'10 år, en masse er sket, og og ned, frem og tilbage. Intet er, som det ser ud. Nu siger jeg åbent: Vi er frie. To mennesker. Nye chancer. Og dog altid.'

'Jeg oversætter: 'S' og jeg er gået fra hinanden'.

Adrienne vendte tilbage til sit job som politibetjent i den tyske by Dresden den 2. januar. Den smukke politibetjent blev verdenskendt, fordi hendes chef for politiet i Dresden, Horz Kretzschmar et halvt år tidligere gav hende et ultimatum og bad hende om at vælge mellem at være internet-stjerne eller politibetjent.

- Hun må vælge, om hun vil bekæmpe kriminalitet eller være model og influencer på Instagram, forklarede politichefen til New York Post, og gav efterfølgende Adrienne et halvt års orlov til at tænke over sagen.

Under sin rejse jorden rundt, lagde Adrienne adskillige bikini-billeder ud på sin Instagram, hvor hun også forklarede sine følgere om sine overvejelser omkring sin fremtid.

Men nytårsaften tog hun angiveligt sin endelige beslutning og lagde en video ud på YouTube, hvor hun fortalte, at hun ville forsætte med at være politibetjent.

Hun håber, at hun i fremtiden kan få sin karriere i politiet og på de sociale medier til at fungere, så alle parter er tilfredse.

- Jeg tager tilbage til mit arbejde. Jeg tager uniformen på igen. Jeg frygter ikke at vende tilbage igen.

- Jeg vil stadig blive på Instagram, men ikke lige så meget som før, siger hun i videoen.