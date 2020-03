Tysklands største delstat indfører udgangsforbud

Den tyske delstat Bayern indfører et delvist udgangsforbud for at begrænse smitten af coronavirus.

Det oplyser Bayerns ministerpræsident, Markus Söder, ifølge nyhedsbureauerne Reuters og dpa.

Fra lørdag er det kun tilladt at forlade sit hjem, hvis man skal på arbejde, ud at handle i et supermarked eller på apotek eller til læge.

Det vil også være lovligt at dyrke motion udenfor, men det skal være alene eller med den eller dem, man bor sammen med.

Alle restauranter er lukket, og folk må ikke mødes i grupper udenfor.

- Vi låser ikke folk fra Bayern inde, men vi lukker mere eller mindre ned for det offentlige liv, siger Markus Söder på et pressemøde.

Forbuddet gælder i første omgang to uger for de omkring 13 millioner indbyggere i Bayern, der er Tysklands største delstat målt på størrelse og næststørste på antallet af indbyggere.

Torsdag var der konstateret mere end 2200 smittetilfælde af coronavirus i Bayern og 13 dødsfald. Der er samlet 15.320 tilfælde i Tyskland og 44 dødsfald.

Bayern er den første tyske delstat til at tage så skrappe tiltag i brug for at inddæmme virusset. Men det er ikke det første sted i Europa, som skruer markant ned for indbyggernes muligheder for at bevæge sig udenfor.

I Spanien og Italien er der også indført udgangsforbud, der i grove træk minder om det i Bayern.

Den tyske forbundskansler, Angela Merkel, har ikke mulighed for at indføre et udgangsforbud for hele Tyskland. Det er op til de enkelte delstater.

Hun har opfordret tyskerne til at tage coronavirusset seriøst og følge myndighedernes anvisninger.

- Situationen er alvorlig. Tag den alvorligt. Ikke siden den tyske genforening, nej, ikke siden Anden Verdenskrig, har vort land stået over for en udfordring, der afhænger så meget på vores fælles solidaritet, sagde hun onsdag aften i en tv-tale.