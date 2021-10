Tyv afslørede sig selv på Facebook

Oksana Baleras malerier var udstillet på Holbæk Bibliotek.

Tre af malerierne blev i løbet af udstillingen stjålet af den samme mand. Det første maleri blev snuppet, da han blot gik ind, pillede det ned og gik igen.

De to andre blev taget ved et regulært indbrud natten til tirsdag, hvor en rude i døren til biblioteket blev smadret, og tyven hoppede af sted med malerierne.

Efter billederne af malerierne blev delt i blandt andet Ekstra Bladet, slog en masse mennesker alarm til politiet, da de så dem sat til salg online.

Et af malerierne var dette portræt af John Lennon af Oksana Balera

Ville sælge over Facebook

Blot få dage efter tyveriet blev malerierne nemlig sat til salg på Facebook Marketplace.

Men da malerierne havde fået stor medieopmærksomhed, fik politiet en række henvendelser, da malerierne blev sat til salg.

- Allerede om morgenen fik vi den første henvendelse fra en, der havde set de stjålne malerier i Ekstra Bladet. I løbet af dagen fik vi en håndfuld henvendelser, siger Martin Bjerregaard, der er kommunikationsmedarbejder i Midt- og Vestsjællands Politi.

Martin Bjerregaard fortæller også, at det ikke tog dem lang tid at identificere den 38-årige mand bag profilen på Facebook, som de efterfølgende kørte ud og anholdte.

Også dette portræt af Lady Gaga af Oksana Balera blev stålet

Skal ikke op igen

Nu er malerierne tilbage hos kunstneren, men de skal ikke tilbage på Holbæk Bibliotek.

- Udstillingen er alligevel færdig nu, og vi pillede allerede resten af malerierne ned efter indbruddet. Nu skal malerierne være med i nogle udstillinger, og så er de til salg, siger Carsten Oldal, der er gift med kunstneren Oksana Balera.

Han er meget tilfreds med, hvor stor opmærksomhed der kom på malerierne, så politiet kunne få fat i dem så hurtigt på grund af de mange henvendelser.

- Det er vi jo rigtig glade for. Jeg var mest bekymret for, om de var væk. Det vigtigste for os var, at det ikke blev nemt for tyven at komme af med billederne, siger han.