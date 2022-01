Tyve stjal helt særlig halskæde: - Det gør så ondt

25-årige Lotte Kjær Svalberg efterlyser en halskæde, som blev stjålet natten til lørdag under et indbrud i Søborg

Da nogle tyve brød ind i familien Svalbergs hjem i Søborg natten til lørdag, stjal de langt mere end blot almindelige værdigenstande.

En helt særlig halskæde blev nemlig taget fra hjemmet, og nu beder familien om danskernes hjælp til at få den igen.

- Jeg passede min mors og papfars hus, og da jeg tog derhjem om lørdagen, kunne jeg se, at nogen havde brudt ind gennem et vindue.

- De var gået meget målrettet efter smykker og parfume. Det så voldsomt ud, og alt lå hulter til bulter, fortæller Lotte Kjær Svalberg til Ekstra Bladet.

25-årige Lotte Kjær Svalberg kontaktede politiet. Først efter, at de havde lavet deres undersøgelser, gik det fulde omfang af, hvad familien havde mistet, op for hende:

- Det er min fars vielsesring, der er blevet formet til et hjerte og sat i en kæde sammen med en lille sten, som han havde skrabet alle sine penge sammen til for at købe til min mor, fortæller Lotte Kjær Svalberg.

Her kan du se, hvordan den stjålne halskæde ser ud. Privatfoto

Døde pludseligt

Halskæden har en affektionsværdi langt højere, end tyvene nogensinde ville kunne få for at sælge den videre.

- Vi mistede min far meget pludseligt tilbage i 1998. Han var nede og aflevere mig og min søster i vuggestue og børnehave, og så faldt han om med en blodprop i hjertet. Han blev erklæret død på stedet, fortæller hun.

- Det gør så ondt. Halskæden er den sidste lille ting, vi har tilbage fra vores far, og den har haft så stor betydning for hele familien.

- Min mor har altid gået med den, og jeg har haft den på til eksaminer og da jeg blev student. Nu, hvor vi ikke har kunnet have min far med til de her særlige øjeblikke i vores liv, har vi alle sammen haft et behov for at have ham med alligevel.

Udlover dusør

Lotte Kjær Svalberg har lavet et opslag på Facebook, hvor familien efterlyser halskæden og desuden udlover en dusør på 5000 kroner, til hvem end der kan bringe smykket tilbage til familien.

Det gælder også tyvene, hvis de skulle falde over opslaget eller denne artikel og få dårlig samvittighed, fortæller hun.

- Halskæden har virkelig stor betydning for os. Den er en del af ham, fortæller hun.

Du kan læse Lotte Kjær Svalbergs opslag herunder og kontakte hende gennem det sociale medie, hvis du har oplysninger, der er relevante for familien.