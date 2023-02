Uåbnede breve fundet efterladt i skov

Har du også oplevet, at du ikke modtager din post eller har du gjort lignende fund? Så skriv en mail til Ekstra Bladet ved at klikke her.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

En borger på Sjælland var tre dage fra at blive sendt til inkasso, mens en anden aldrig modtog indkaldelser til sin datters undersøgelser på hospitalet.

De har nemlig ikke modtaget deres post, som Postnord har haft ansvaret for at levere, og de er ikke de eneste. En række borgere har klaget over, at breve og pakker ikke finder vej til deres postkasse.

Nu er der måske en forklaring på, hvorfor de ikke har modtaget deres post.

TV 2 Øst skriver nemlig, at en lokal hundelufter har fundet en stor bunke uåbnede breve i et skovområde nord for Vordingborg.

- Min umiddelbare tanke er, at der er en, der skulle være hurtigt færdig med sin postrute, som ikke har gidet at køre turen færdig og så bare har smidt det, siger Lisbet Skovgård Munthe-Brun til TV 2 Øst.

Postnord beklager

Hun har efterfølgende forsøgt at få fat på Postnord for at få en forklaring på, hvorfor brevene ligger i en skov i stedet for i borgernes postkasse.

Hun har sågar tilbudt at lægge brevene på adressen, hvor hun har fundet dem, men det har ikke været muligt for hende overhovedet at komme i kontakt med PostNord.

Over for TV 2 Øst beklager Postnord, der i et mailsvar skriver, at et postbud 'tilsyneladende har tabt brevene på sin vej'.