Ubåds-ekspert: Alle er døde

Risikoen for at alle 53 ombordværende på den sunkne, indonesiske ubåd er omkommet, er meget stor.

Det vurderer orlogskaptajn i Søværnet og ubåds-ekspert Ditte Dyreborg nu mere end tre døgn efter, at ubåden forsvandt og angiveligt sank til bunds ud for Indonesien.

Lørdag konkluderede indonesisk militær, at ubåden formentlig er forlist, efter at militærfolk mener at have lokaliseret den på 850 meters dybde og har bjærget effekter, der stammer fra fartøjet.

- Når vi taler om op til 850 meters dybde, så tror jeg ikke på, at man finder nogen overlevende. Dertil er trykket alt for stort, siger Ditte Dyreborg til Ekstra Bladet.

Ifølge en indonesisk flådechef kunne den 1395 ton tunge og cirka 60 meter lange ubåd dykke til omkring 500 meters dybde.

Det er ikke opklaret, hvordan den formodede ulykke er sket. Ifølge Ditte Dyreborg kan ubådsulykker skyldes et hav af fejl - både menneskelige, tekniske og udefrakommende.

Mennesker mast flade

Ubåden var angiveligt i gang med en våbenøvelse med elektrisk drevne torpedoer, da noget gik galt i onsdags.

- Hvis en ubåd farer i dybet, bliver trykket større, større og større, siger Ditte Dyreborg.

Det stærkeste sted på ubådens skrog er spanterne, som udgør skelettet. Ifølge ubåds-eksperten er der angiveligt sket en implosion.

- Der er en vis afstand mellem spanterne. Og efterhånden som man kommer længere ned, vil pladerne mellem spanterne bøje indad, og på et tidspunkt vil de kollapse.

- Så har du implosionen.

- Ubåden vil i princippet blive kortere og få bølger hen langs siden. Det vil ligne en udmagret hest, hvor man kan se ribbenene hele vejen hen, siger Ditte Dyreborg.

Luften i ubåden bliver med ét presset ud, og mennesker i båden bliver mast flade, fortæller orlogskaptajnen.