Ubådsekspert: - Som at tage til månen i en hjemmebygget rumraket

Advarselslamperne blinkede allerede, før besætningen på ubåden Titan stævnede ud fra St. Johns i Canada søndag morgen.

Dykkerveteranen Dik Barto har advaret om, at farvandet ved Titanic er utrolig skræmmende.

En tidligere chef for firmaet bag ubåden, OceanGate, havde i 2018 advaret om sikkerhedsrisiko ved at dykke ned i 4000 meters dybde for at se nærmere på det ikoniske skibsvrag Titanic.

Dansk udbådsekspert mener ligeledes, at ekspeditionen var ekstrem farlig.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Ubåden Titan satte søndag kursen mod vraget af skibet 'Titanic. Titan mistede forbindelsen til overfladen efter 1 time og 45 minutter og har siden været eftersøgt. Foto: Handout/Ritzau Scanpix

Ikke normalt

Ekstra Bladet har således talt med formanden for Dansk Ubådsforening, Jan Orlav Skogøy.

Han mener, at virksomheden bag 'Titan', OceanGate, som er stiftet af forretningsmanden Stockton Rush, har løbet en stor risiko ved projektet.

Annonce:

- Det er jo blevet framet sådan, at det er sådan en eventyrer, som laver risikobetonede ting. Men det her er jo overhovedet ikke normalt. Det svarer til at tage til månen i en hjemmebygget rumraket, siger eksperten.

Han pointerer, at den blot syv meter lange og ti ton tunge ubåd, som bliver styret af en kontroller, ikke opererer på samme måde som andre ubåde.

- Det er ekstremt risikobetonet. Det er der ingen af dem ombord, som ikke har været klar over, for det er slet ikke normalt, understreger han.

Ombord på ubåden er milliardæren Hamish Harding. Han oplyste kort før turen, at en hård vinter i området betød, at det ville være eneste mulighed for at se Titanic i 2023.

Tiden løber ud

Ubåden 'Titan' mistede kontakt med overfladen søndag, 1 time og 45 minutter efter den var dykket. Fartøjet forsvandt i havet 1448 kilometer fra halvøen Cape Cod i Massachusetts.

Ifølge OceanGate har ubåden en kapacitet til at have fem personer om bord i 96 timer. Onsdag klokken 12 menes ubåden kun at have ilt til et døgn tilbage.

De fem personer om bord er OceanGates direktør, Stockton Rush, milliardæren Hamish Harding, en pakistansk forretningsmand og hans søn samt en fransk dykker og Titanic-ekspert ved navn Paul-Henry Nargeolet.

Klokken 19 dansk tid onsdag aften vil kystvagten holde pressemøde om den forsvundne ubåd Titan.