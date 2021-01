'Ubehageligt' snevejr rammer Danmark

Sne, regn, slud og kulde.

Sådan lyder overskrifterne om vejret i den kommende uge, hvor man kan forvente nedbør i stort set hele landet, mens kulden bliver her et stykke tid endnu. Det fortæller vagthavende hos DMI, Erik Hansen, søndag til Ekstra Bladet.

- Vi ligger i en kold luftmasse, så det vil fortsat være koldt. Vi får nogle flotte dage til at starte med, mandag ser også ganske pæn ud. Tirsdag kommer der flere skyer, og så begynder der at komme nedbør tirsdag aften og natten til onsdag.

- Er det sne?

- Ja, det er det nok mest. Det vil bevæge sig op over den sydlige del af landet. Den nordlige del ser faktisk ikke ud til at få noget. De får så til gengæld noget i aften og i morgen. Da kommer der sne i Nordjylland, så der er trods alt rimelighed i tingene.

Sne i aften

Allerede i aften kan man altså forvente sne og andet nedbør i Nordjylland, mens resten af landet må vente lidt længere.

- Det næste, der kommer tirsdag aften og natten til onsdag, vil lægge sig over den sydlige del af landet, og det vil hovedsageligt falde som sne. Det er hele den sydlige del op til midtjylland og faktisk hele sjælland, det kommer til at dække.

- I den allersydligste del vil det nok gå over i regn, så det er lidt blandede nedbørsformer med sne, slud og regn, fortæller Erik Hansen.

Kraftig blæst

Kulden fortsætter også i hele landet.

- Temperaturerne vil gennemgående ligge lige over frysepunktet i dagtimerne, og så vil nattetemperaturen være noget under. Så middeltemperaturen for døgnet vil være negativ.

- Samtidig med snevejret, vil det blæse ret kraftigt op fra øst og nordøst.

- Kan vi forvente decideret snestorm?

- Nej, nok ikke helt, for det er ikke de helt store mængder, der kommer. Det er en forholdsvist langvarig proces, så der kommer ikke tilstrækkeligt til, at vi vil klassificere det som en snestorm, men det kan da godt føles ubehageligt, når der kommer sne og det samtidig blæser meget, siger han.