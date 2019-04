Uber har kurs mod børsen

Den amerikanske kørselstjeneste Uber søger om at blive optaget på børsen i New York. Det fremgår af dokumenter indgivet til det amerikanske børstilsyn torsdag.

Ifølge Bloomberg News planlægger selskabet at sælge aktier gennem en børsnotering med hjælp fra banker som Morgan Stanley, Goldman Sachs, Bank of America, Merrill Lynch, Barclays og Citigroup.

I torsdagens meddelelse til Securities and Exchange Commission (SEC) skriver Uber, at selskabet ikke har planer om at udbetale udbytte inden for "en overskuelig fremtid".

Uber, der er kendt for sin app-baserede tjeneste til bestilling og betaling af transportydelser, oplyser også i meddelelsens risikoafsnit, at selskabet forventer, at driftsudgifterne vil stige markant i fremtiden. Og der kan være en risiko for, at Uber ikke vil generere overskud. Det skriver Bloomberg News.

Onsdag aften skrev The Wall Street Journal, der havde oplysningerne fra anonyme kilder, netop, at selskabet ville indsende ansøgningen om at blive optaget på børsen torsdag.

Samtidig skrev mediet, at Uber går efter at rejse omkring ti milliarder dollar gennem børsnoteringen.

Kilderne oplyste desuden, at det potentielle kursniveau for en aktie er sat til mellem 48 og 55 dollar. Ifølge The Wall Street Journal vil det svare til, at Uber sigter efter en markedsværdi på mellem 90 og 100 milliarder dollar.

Ubers børsnotering har været ventet, og analytikere har tidligere anslået, at selskabet ville få en samlet markedsværdi på 120 milliarder dollar.

Ifølge flere medier ventes børsnoteringen også at blive en af de største blandt de amerikanske teknologiselskaber.

I slutningen af marts blev konkurrenten Lyft også noteret på børsen i New York, og siden er aktien faldet 15,3 procent i værdi.

De seneste dage har den konkurrerende kørselstjeneste haft nogle særligt hårde dage på børsen, mens den ventede børsnotering af Uber nærmede sig.