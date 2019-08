'Ubeskriveligt' fund: Danmarkshistorien skal måske skrives om

Arkæologer har fundet resterne af en stor vikingehal syd for Fredericia. Fundet hjælper arkæologer med at forstå kongemagten i Danmark før Gorm den Gamle og Harald Blåtand

Gennem de sidste år har arkæologer arbejdet på at udgrave resterne af en stærkt befæstet stormandsgård med tilhørende omkringliggende bygninger i Erritsø syd for Fredericia. Nu har arkæologerne fundet resterne af en vikingehal, der skønnes at have været op mod 50 meter lang og at have stået i flere faser.

Det betyder, at stedet kan tænkes at have været et magtcentrum i mange generationer, og at stormandsgården derfor muligvis var vigtig tidligere end i 700-tallet og 800-tallet. Noget, man ellers hidtil har antaget.

Det oplyser VejleMuseerne i en pressemeddelelse.

- De nye fund underbygger teorien om en stærk rigsdannelse i Danmark, længe inden Harald Blåtand skrev det på Jellingstenen. Vi har haft en fornemmelse af det på baggrund af en række skriftlige kilder, men nu har vi fundet nøglen til at dokumentere det, udtaler Christian Juel, arkæolog og museumsinspektør på VejleMuseerne, i pressemeddelelsen.

Harald Blåtand skrev på Jellingstenen, at han 'samlede Danmark', og Gorm den Gamle kaldes for Danmarks første konge. Men fundet af vikingehallen styrker altså formodningen om, at konger før deres tid regerede landet.

Vækker begejstring

- Det er helt specielt at stå her på et sted, hvor man kommer tæt på nogle afgørende begivenheder i danmarkshistorien. Du fjerner de øverste jordlag med gravemaskinen, og for første gang i 1300 år kommer en kæmpe vikingetidshal på 50 meters længde til syne. Det er helt ubeskriveligt, udtaler Christian Juel i pressemeddelelsen.

På baggrund af videnskabelige dateringer har man tidligere troet, at befæstningen ved Erritsø stammer fra begyndelsen af 800-tallet, hvor de danske konger Godfred og Harald Klak regerede. Men det nye fund tyder på, at man skal endnu længere tilbage i tiden, og at stedet er grundlagt i en tid, hvor vi ikke kender alle navnene på de konger, der regerede i landet.

Artiklen fortsætter efter billedet...

Gravearbejdet i Erritsø fortsætter i de kommende uger. Historien om Erritsø og den tidlige danske kongemagt er altså langt fra skrevet færdig endnu. Foto: Esben Klinker Hansen for VejleMuseerne

Et samlet kongerige

Stormandsgården i Erritsø ligner på mange punkter stormandsgårde i byerne Lejre og Tissø på Sjælland. Disse gårde har længe været kendt som opholdssteder for kongemagten i 600-800-tallet. Tidligere har man antaget, at gårdene i Lejre og Tissø måtte høre til et muligt sjællandsk kongerige.

Med fundet af den næsten identiske hal i Jylland virker det nu til, at der langt tidligere end i Gorm den Gamles og Harald Blåtands tid var konger, som regerede på begge sider af Storebælt.

- Vi ved ikke meget om det, der sker før Gorm den Gamle og Harald Blåtand, men det tyder på, at en tidligere kongemagt har haft steder rundt i landet som deres centre, de har rejst mellem: Lejre, Tissø og nu også Erritsø, der viser sig at have samme strukturer. Det samler det danske rige på en måde, man ikke har set før, forklarer forskningschef på VejleMuseerne Mads Ravn i pressemeddelelsen.