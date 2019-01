Udbrændt kutter ligger stadig på stranden: - Det er grotesk

- Vi lever i 2019. Det kan ikke være rigtigt, at vi skal have sådan et vrag til at ligge og flyde midt på en badestrand.

Sådan siger strandfoged på Fanø Peter Brinch Michélsen om kutteren RI524 James Robert, som har ligget ved stranden på Fanø siden 13. januar.

Han er meget træt af, at den endnu ikke er blevet fjernet, selvom han gentagne gange har forsøgt at sætte skub i sagen, blandt andet ved hjælp af sin Facebook-gruppe Ren Strand Fanø.

Miljøforurening

Mens kutteren har ligget i vandet ved Fanøs kyst, er der ifølge Peter Brinch Michelsen sivet olie og diesel ud i Nordsøen. Resterne af en motor er stadig ombord på kutteren, og den kan indeholde både motorolie, hydraulikolie og diesel, fortæller han.

- Jeg har selv været ude og konstatere, at der er olie ombord, og det skal vi jo ikke have liggende her lige op og ned ad Vadehavet.

- Det er lige op ad UNESCO's verdensarv og Nationalpark Vadehavet. Jeg kan virkelig ikke se det rimelige i, at den skal ligge midt i sådan et naturskønt område, siger han.

Den Maritime Havarikommission fortæller til Ekstra Bladet, at de har analyseret vraget i forbindelse med kæntringen og branden, og at sagen derefter er blevet overdraget til Søfartsstyrelsen og forsikringsselskabet, som skal finde ud af, hvad der skal ske med kutteren.

Ekstra Bladet har kontaktet Søfartsstyrelsen, men det har endnu ikke været muligt at få et svar på, hvornår kutteren forventes at være fjernet.

- At den har ligget der i 17 dage nu, det, synes jeg, er grotesk, siger Peter Brinch Michélsen.

- En ulykke, der venter på at ske

Kutteren har nu ligget på kysten i hele 17 dage, og den vækker stor interesse hos turister, som tager ud på stranden for at se den famøse kutter, der efterhånden har fået meget mediedækning.

Peter Brinch Michélsen håber på, at kutteren vil blive fjernet hurtigt, når godkendelsen kommer. Privatfoto.

- Nu har den ligget og arbejdet så meget, at den nærmest ligger i et stort hul derude. Der har været så meget snak om den, så folk kommer langvejsfra og gerne vil se den, og rundt om den er der et bælte på halvanden til to meters bredde, hvor vandet er væsentligt dybere, end det er ved siden af.

- Kommer du gående der, så smutter du altså ned i vandet, som i sagens natur er iskoldt nu. Så det er bare en ulykke, der venter på at ske, siger Peter Brinch Michélsen.

Derudover ligger kutteren så tæt på stranden, at nogen muligvis kunne finde på at gå ombord på kutteren. Men det skal man ifølge Peter Brinch Michélsen lade være med.

- Kommer du ombord på den, så er den fuld af skarpe og afrevne metaldele. Der har været brand i den, så der er meget, der er smeltet, og der er ikke rigtig noget af det, der har nogen styrke tilbage, så den er rigtig farlig at færdes på, siger han.