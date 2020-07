Udbrud af corona i hjemmepleje

Som følge af de fem smittede er 34 borgere og 96 medarbejdere blevet testet for coronavirus

Tre medarbejdere og to borgere i henholdsvis hjemmeplejen og hos Hjernecenter Syd i Aabenraa Kommune er smittet med coronavirus.

Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Nu indleder man arbejdet for at opspore og inddæmme smitten.

Kommunen fortæller videre, at man indtil nu har testet 34 borgere og 96 medarbejdere i hjemmeplejen og Hjernecenter Syd.

- Lige så snart vi blev bekendte med, at der var smittede, aktiverede vi strategien for opsporing og test af både medarbejdere og borgere, som har været i kontakt med de smittede medarbejdere og borgere. Vi tager ingen chancer. De relevante pårørende til de testede borgere er blevet orienterede, fortæller social- og sundhedsdirektør i Aabenraa Kommune, Karen Storgaard Larsen.

Man understreger fra kommunens side, at man ikke vil komme til at mangle hjemmeplejere til trods for udbruddet.

Den smittede medarbejder i hjemmeplejen er tilknyttet et distrikt i Aabenraa by, mens de smittede medarbejdere og borgere ved Hjernecenter Syd alle er tilknyttet aktivitetstilbuddet i Kliplev syd for Aabenraa.

Medarbejdere vil nu bære maske eller visir ved alle borgerkontakter i det ramte distrikt i Hjemmeplejen og på Hjernecenter Syds bosted i Kliplev.

Derudover er der indført besøgsrestriktioner på bostedet, og aktivitetstilbuddet er lukket i tre uger.

Opdateres ...