Udbrud af fåresyge: SSI med opfordring

Et udbrud af fåresyge med fire bekræftede tilfælde i Nordsjælland har fået Statens Serum Institut (SSI) til at komme med en opfordring til landets læger.

Det skriver SSI i deres seneste udgave af deres nyhedsbrev EPI-NYT, der er rettet mod sundhedspersonale.

Her skriver de, at fire personer fra Nordsjælland er bekræftet smittet med fåresyge i 2023 - alle i maj måned.

'Hvorledes de tre første personer er blevet smittet er ikke klarlagt, idet der ikke har været rejseaktivitet eller kendt kontakt med smitsomme personer blandt disse tilfælde,' skriver SSI, som tilføjer, at de årligt ser tilfælde hos personer uden rejseaktivitet eller med 'erkendt kontakt' til andre smittede.

'Så det er sandsynligt, at fåresyge findes endemisk (udbredt inden for et mindre eller afgrænset område, red.) i Danmark på et lavt niveau, og at nogle tilfælde er uopdagede.'

Læger skal være opmærksomme

Derfor opfordrer instituttet altså læger til aktuelt at være opmærksomme på diagnosen hos både børn og yngre voksne, der har symptomer forenelige med fåresyge.

Til TV 2 oplyser afsnitsleder og afdelingslæge hos SSI Peter Henrik Andersen, at de hos SSI har kendskab til, at der kan være sket smitte mellem de personer, der er del af udbruddet.

- Derfor gør vi opmærksom på, at der kan være flere tilfælde for at få stoppet udbruddet, siger han til mediet.

Smittede var vaccineret

MFR-vaccinen, som er del af børnevaccinationsprogrammet, beskytter også dels mod fåresyge, som F'et i vaccinen står for. Men ifølge SSI er fåresygekomponenten i vaccinen ikke helt lige så effektiv som mæslinge- og røde hunde-komponenterne.

De fire smittede i Nordsjælland er vaccineret mindst én gang og de fleste to gange.

'Men en høj vaccinationstilslutning vil medføre en generel befolkningsimmunitet,' lyder det.

SSI oplyser også i EPI-NYT, at fåresyge ikke længere kan betragtes alene som en børnesygdom. Siden MFR-vaccinen er sygdomsalderen generelt rykket op.