Udbrud af fugleinfluenza: 19.000 gæs og ænder aflives

Et nyt udbrud med smitsom fugleinfluenza H5N8 har ramt en fjerkræsbesætning i Vinderup nord for Holstebro.

Der er tale om 10.000 ænder og 9.000 gæs. Fødevarestyrelsen og Beredskabsstyrelsen indleder allerede torsdag aflivning af dyrene for at forhindre smittespredning.

Det skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse onsdag eftermiddag.

Underlagt restriktioner

I området er alle fjerkræejere og slagterier underlagt restriktioner, som følge af en epidemi af fugleinfluenza der har hærget danske fjerkræbesætninger i fem måneder.

Det gælder blandt andet, at fjerkræejere i hele Danmark har pligt til at holde dyrene overdækket eller lukket inde. Derudover har hvert udbrud også medført yderligere lokale restriktionszoner for ejere af høns og andre fugle.

Og udbuddet i Vinderup er det 15. siden november måned.

- Vi var tæt på at kunne ophæve restriktionszonerne efter de seneste udbrud på Vestsjælland, og så frem til at se en slutning på epidemien. Derfor er det ulykkeligt, at vi har et nyt udbrud. Det er en meget alvorlig og dødelig sygdom for fuglene, og nu må vi fastholde kravet om, at høns og andre fugle skal holdes under tag eller lukket inde, lyder det fra Tim Petersen, souschef i Fødevarestyrelsen i pressemeddelelsen.

Det er ved området i Vinderup nu blandt andet forbudt at sælge eller flytte æg, høns og andre fugle i en 10 kilometers zone rundt om den smittede besætning, medmindre man har en særlig tilladelse fra Fødevarestyrelsen.

Fjerkræbesætningerne kan blive smittet med fugleinfluenza af vilde fugle, som søger føde, og der bliver fortsat fundet fugleinfluenza i dødfunde vilde fugle