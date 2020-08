Udbrud eskalerer: 27 elever smittet på højskole

På Silkeborg Højskole står man disse dage med en smitteeksplosion

Silkeborg Højskole der – som navnet antyder – ligger i Silkeborg har nu registreret 27 smittetilfælde blandt skolens elever og personale.

Det fortæller skolens forstander Jacob Zakarias Eyermann til Midtjyllands Avis.

Skolen lukkede i fredags, efter der blev konstateret 15 smittede med coronavirus, 14 elever og en lærer. Eleverne blev derfor hjemsendt. Siden er tallet altså steget med 12.

Skolen samarbejder tæt med Styrelsen for Patientsikkerhed og har sørget for, at de højskoleelever der er udlandselever bliver isoleret på højskolen.

I forvejen har Silkeborg Gymnasium, der med 1500 elever er landets største, også fredag sendt de studerende hjem, da der efter et udbrud i 3. g blev fundet yderligere smittede personer.

Der er 160 elever og lærere på Silkeborg Højskole - herunder en del udenlandske, der ikke har mulighed for at tage hjem. De vil i stedet blive isoleret på skolen.