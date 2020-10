Udbyder af el-løbehjul i chok: Truer kommune

Nu er det slut med at falde over el-løbehjul på gaden.

Elløbehjul forbydes i København

Et politisk flertal i Københavns Borgerrepræsentation har torsdag aften besluttet, at det skal være forbudt at leje el-løbehjul ud offentligt.

'Det er et kæmpe chok og foruroligende at høre, at kommunen har forbudt elløbehjul på offentlig grund i størstedelen af byen. Mikro-mobilitet er blevet en del af livet i København og vi havde håbet, vi stadig kunne tilbyde borgerne denne service i fremtiden,' skriver Limes kommunikationschef Florian Anders til Ekstra Bladet.

'At forbyde elløbehjul er ikke den rette løsning - det er skridt i den forkerte retning for København - en by, som over alt på jorden er kendt for sin bæredygtighed og sin innovative byplanlægning og sin urbane mobilitet. Specielt i en tid, hvor vi fortsat kæmpe mod coronapandemien, er det et bekymrende skridt for byen at forbyde et sikkert udendørs transportmiddel, som gør det let for brugerne at holde afstand.' skriver han.

'Ét er diskussionen om elløbehjul - det rigtige spørgsmål er meget bredere; og det handler om kommunens vilje til at arbejde med nye innovative, bæredygtige transportmidler i fremtiden. At forbyde nye miljøvenlige befordringsalternativer kan ikke være en løsning på lang sigt, skriver Florian Anders.

- Som konsekvens af dagens beslutning vil vi tage de fornødne foranstaltninger, advarer han dog uden at specificere, om tjenesten vil lægge sag an eller på anden måde indklage Københavns Kommune.

Han tilføjer at tjenesten arbejder på højtryk for at lancere en cykel-deletjeneste i København.

Tjenesten VOI oplyser, at den først vil komme med en reaktion fredag.